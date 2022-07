O tenista português Nuno Borges, número 111 do ranking mundial, foi eliminado na primeira ronda do "challenger" espanhol de Pozoblanco, ao perder frente ao suíço Antoine Bellier, em dois "sets".O jogador luso, primeiro cabeça de série do torneio espanhol, perdeu frente ao 203.º da hierarquia mundial pelos parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 10 minutos.