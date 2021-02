Ténis. Pedro Sousa eliminado do ATP de Córdoba

Pedro Sousa, que figura no 108.º lugar do "ranking" ATP, foi derrotado pelo argentino Delbonis, número 84 da hierarquia mundial, depois de um duplo 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 24 minutos.



Antes, João Sousa também já tinha sido eliminado na primeira ronda do torneio, depois de perder com o espanhol Roberto Carballes Baena, em dois "sets" (6-3 e 6-1).