Ténis. Sofia Kenin vence Garbiñe Muguruza e conquista Open da Austrália

Num encontro disputado por duas estreantes na final do "major" dos Antípodas, a norte-americana, de 21 anos, superou a campeã de dois torneios do Grand Slam, Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-2, em duas horas e três minutos.

Graças ao triunfo em Melbourne Park, Sofia Kenin vai deixar o 15.º lugar do "ranking" WTA para ocupar o sétimo posto, enquanto Muguruza, antiga número um mundial, ascende à 16.ª posição na mesma hierarquia.









Graças à atitude mais agressiva, a norte-americana aproveitou cinco dos seis pontos de "break" que dispôs e, com 28 "winners" contra 23 erros não forçados, tornou-se na mais jovem tenista a vencer o Open da Austrália desde a russa Maria Sharapova, em 2008, com 20 anos.



"O meu sonho finalmente tornou-se realidade. Nem consigo descrever a emoção. Trabalhei muito para isto e sinto-me tão agradecida por estar aqui. Os sonhos podem tornar-se realidade", afirmou no "court" Sofia Kenin, frisando ter vivido "as duas melhores semanas" da sua vida em Melbourne.



Já Garbiñe Muguruza, que registou 32 "winners", 45 erros não forçados e oito duplas faltas, a última inclusive para entregar o título à norte-americana, não conseguiu esconder o seu desapontamento, depois de só ter concretizado dois dos 12 "break points" que dispôs.



"Ela fez um encontro incrível e um torneio incrível. Vamos vê-la a jogar, de certeza, mais finais como esta no futuro", sublinhou a espanhola, agradecendo ainda à sua equipa técnica, liderada pela antiga campeã do 'Grand Slam', Conchita Martinez.