Ténis. Zverev vence em Cincinnati e chega aos cinco títulos Masters 1000

A uma semana do arranque do Open dos Estados Unidos, quarto torneio do Grand Slam, Zverev, número quatro mundial, mostrou estar em excelente forma e bateu Rublev, sétimo da hierarquia, por 6-2, 6-3, em apenas 58 minutos.

Antes de vencer em Cincinnati, Zverev tinha vencido quatro dos seus anteriores 16 títulos em torneios Masters 1000 - Madrid (2021 e 2018), Montreal (2017) e Roma (2017).