Tenista Amanda Anisimova vence em Pequim e vive época de sonho

A norte-americana, de 24 anos, terceira cabeça de série do torneio de Pequim, coroou uma temporada de sonho com títulos em Doha e Pequim, além de finais em Wimbledon e no Open dos EUA.



Com esta vitória, Anisimova reforça a sua posição no ‘top 5’ do ranking WTA e surge como uma séria candidata ao posto de número três do mundo, numa disputa direta com a compatriota Coco Gauff antes do final da temporada e das finais em Riade.



Noskova, de 20 anos, na sua primeira final do WTA 1000, deixa Pequim com a certeza de ter atingido um novo patamar competitivo já que entrará pela primeira vez no ‘top 20’, um salto que confirma a checa como uma das jovens tenistas mais promissoras do circuito.

