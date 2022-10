Tenista Barbora Krejcikova triunfa em Ostrava e trava série de vitórias de Swiatek

A jogar em casa, Krejcikova, 23.º do ‘ranking’, venceu o quinto título da carreira, e segundo da temporada, pelos parciais de 5-7, 7-6 (7-4) e 6-3, após uma longa maratona de três horas e 16 minutos.



A tenista checa, que há uma semana venceu o torneio de Talin, pôs fim a uma série de 10 vitórias consecutivas da número um mundial, que com a qualificação para a final de hoje alcançou a 60.º triunfo da época.



Iga Swiatek, campeã de Roland Garros e do US Open, igualou em Ostrava o recorde de 60 triunfos numa só época, estabelecido em 2017 pela dinamarquesa Caroline Wozniacki.