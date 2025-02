Tenista canadiano Felix Auger-Aliassime vence torneio de Montpellier

Auger-Aliassime, 23.º do ranking mundial, precisou de duas e 40 minutos para derrotar o norte-americano, 102.º, por 6-2, 6-7 (7-9) e 7-6 (7-2), conquistando o segundo título esta temporada.



O canadiano, que já foi sexto do ranking ATP, arrecadou o sétimo título da carreira, o segundo em 2024, depois de ter tido um 2024 sem conquistar qualquer troféu.



Kovacevic disputou a sua primeira final de um torneio ATP e, mesmo com a derrota perante Auger-Aliassime, sabe que vai reentrar, mais de dois meses depois, no top-100 mundial.