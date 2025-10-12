Mais Modalidades
Tenista Coco Gauff vence em Wuhan terceiro Masters 1000 da carreira
A tenista norte-americana Coco Gauff, terceira do mundo, conquistou hoje o torneio de Wuhan, na China, ao vencer na final a sua compatriota Jessica Pegula, sexta, em dois 'sets'.
Gauff, de 21 anos, garantiu o 11.º título de singulares na carreira, ao vencer o encontro por 6-4 e 7-5, após uma hora e 44 minutos de jogo.
Este é a segunda conquista do ano para Gauff, após a vitória no mítico Roland Garros, em junho, quando venceu na final a bielorrussa Aryba Sabalenka, naquela que foi a sua segunda vitória num Grand Slam, após o Open dos Estados Unidos, em 2023.
O triunfo de hoje em Wuhan dá a Coco Gauff o seu terceiro Masters 1000 da carreira, depois de ter vencido em Cincinnati em 2023 e em Pequim em 2022.
