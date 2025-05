Tenista Cristian Garín conquista título no Oeiras Open 5

O antigo número 17 do mundo conseguiu levar a melhor diante do tenista do Texas (151.º ATP), ao fim de uma longa batalha de duas horas e 38 minutos e de três ‘sets’, decididos com os parciais de 7-6 (7-3), 4-6 e 6-2.



O recente campeão do challenger de Mauthausen, na Áustria, estreou-se assim a vencer um título em Portugal, depois de ter sido finalista do Lisboa Belém Open, em 2018, e em vésperas de disputar o ‘qualifying’ de Roland Garros, segundo ‘major’ da temporada.