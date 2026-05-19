Tenista espanhol Carlos Alcaraz ausente de Wimbledon devido a lesão no pulso

“A minha recuperação está no bom caminho e sinto-me muito melhor, mas, infelizmente, não estou em condições de jogar e tenho de renunciar aos torneios de Queen’s e Wimbledon”, que se disputa entre 29 de junho e 12 de julho, informou Alcaraz, através de uma publicação nas redes sociais.



O espanhol, de 22 anos, foi derrotado na final de 2025 do torneio londrino em piso de relva pelo italiano Jannik Sinner, atual líder da hierarquia da ATP, depois de se ter imposto nos dois anos anteriores, ao vencer o sérvio Novak Djokovic nos jogos decisivos.



Alcaraz iniciou a temporada com a conquista do Open da Austrália, mas lesionou-se no mês passado, durante o torneio de Barcelona, o que já o tinha levado a anunciar a ausência em Roland Garros, segundo ‘major’ de 2026, onde deveria defender os títulos conquistados nos dois últimos anos.



