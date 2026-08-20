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Tenista espanhol Carlos Alcaraz regressa no Open dos Estados Unidos
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, segundo do ranking mundial, anunciou hoje que jogará o Open dos Estados Unidos, quarto Grand Slam do ano, que se disputa de 30 de agosto a 13 de setembro, em Nova Iorque.
“Lá vamos nós”, escreveu Alcaraz, nas redes sociais, numa publicação acompanhada pela bandeira norte-americana, a anunciar o regresso à competição no US Open.
Alcaraz está recuperado da lesão que sofreu no punho direito em abril, no Torneio Conde de Godó, em Barcelona, e vai regressar aos ‘courts’ quatro meses depois.
Em 14 de abril, Alcaraz superou o finlandês Otto Virtanen por 6-4 e 6-2, mas já não participou no embate dos oitavos de final, com o checo Tomas Machac.
O tenista espanhol é o detentor do Open dos Estados Unidos, depois de ter batido na final de 2025 o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, repetindo o sucesso de 2022. Soma um total de sete títulos do Grand Slam.
Alcaraz está recuperado da lesão que sofreu no punho direito em abril, no Torneio Conde de Godó, em Barcelona, e vai regressar aos ‘courts’ quatro meses depois.
Em 14 de abril, Alcaraz superou o finlandês Otto Virtanen por 6-4 e 6-2, mas já não participou no embate dos oitavos de final, com o checo Tomas Machac.
O tenista espanhol é o detentor do Open dos Estados Unidos, depois de ter batido na final de 2025 o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, repetindo o sucesso de 2022. Soma um total de sete títulos do Grand Slam.