Tenista espanhol Carlos Alcaraz regressa no Open dos Estados Unidos

“Lá vamos nós”, escreveu Alcaraz, nas redes sociais, numa publicação acompanhada pela bandeira norte-americana, a anunciar o regresso à competição no US Open.



Alcaraz está recuperado da lesão que sofreu no punho direito em abril, no Torneio Conde de Godó, em Barcelona, e vai regressar aos ‘courts’ quatro meses depois.



Em 14 de abril, Alcaraz superou o finlandês Otto Virtanen por 6-4 e 6-2, mas já não participou no embate dos oitavos de final, com o checo Tomas Machac.



O tenista espanhol é o detentor do Open dos Estados Unidos, depois de ter batido na final de 2025 o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, repetindo o sucesso de 2022. Soma um total de sete títulos do Grand Slam.