Tenista espanhol Rafael Nadal falha torneio de Monte Carlo por lesão

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou a sua ausência do torneio Masters 1.000 de Monte Carlo, no Mónaco, por ainda não se sentir fisicamente preparado para competir no mais alto nível.

"Infelizmente, devo dizer-vos que não vou jogar em Monte Carlo. O meu corpo simplesmente não me permite", escreveu o espanhol, de 37 anos, nas redes sociais.



Nadal não disputa um encontro oficial desde o ATP 250 de Brisbane, no início de janeiro, quando regressou ao circuito após um ano de ausência.



"Embora continue a trabalhar e a dar o meu melhor todos os dias, na esperança de poder disputar os torneios que tanto significaram para mim, a realidade é que até hoje não consigo", acrescentou o vencedor de 22 títulos de Grand Slam.



Nadal enfrenta há dois anos lesões que o obrigam a ponderar a reforma: "Tudo o que tenho de fazer é aceitar a situação e olhar para o futuro imediato, continuando a manter a esperança e o desejo de me dar uma oportunidade para que as coisas melhorem".