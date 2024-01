Tenista francês Gael Monfils confirmado no Estoril Open

“Esta é a terra do espetáculo e espetáculo é com o Gael Monfils! O sensacional tenista francês já brilhou no Millennium Estoril Open e vai voltar a pisar a nossa terra batida entre 30 de março e 07 de abril para mais uma semana que promete ser inesquecível”, refere a organização, numa mensagem divulgada hoje nas redes sociais.



Monfils, de 37 anos, é o atual 76.º do ranking mundial e vai voltar a pisar a terra batida do Clube de Ténis do Estoril, depois de em 2019 ter estado presente, numa edição em que foi eliminado nos quartos de final pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina.



O tenista francês, que chegou a ser número seis mundial e que já venceu 12 títulos no circuito ATP, já tinha marcado presença no único torneio ATP português, em 2006 e 2007, quando este se disputava no Jamor.



Antes, a organização já tinha confirmado a presença de Casper Ruud, atual 11.º na hierarquia mundial, que venceu a edição de 2023 e que vai tentar 'bisar' no único torneio do principal circuito que se realiza em território nacional.