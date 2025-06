Tenista Francisco Cabral afastado nas meias-finais de pares em Estugarda

Cabral, na 13.ª meia-final ATP e primeira em relva, e Miedler perderam frente ao mexicano Santiago González e o norte-americano Austin Krajicek por um duplo 7-6, com 7-5 no ‘tie break’ do primeiro set e 7-3 no do segundo, em uma hora e 43 minutos.



Na final, González e Krajicek vão enfrentar o vencedor do embate entre os norte-americanos Alex Michelsen e Rajeev Ram e o par composto pelo também norte-americano Taylor Fritz e o checo Jiri Lehecka.