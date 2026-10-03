Tenista Francisco Cabral cai nos quartos de final do torneio de pares de Pequim

Tenista Francisco Cabral cai nos quartos de final do torneio de pares de Pequim

O tenista português Francisco Cabral foi hoje eliminado do torneio de pares de Pequim, ao lado do norte-americano ‘JJ’ Tracy, ao perder frente à dupla constituída pelo norte-americano Robert Cash e pelo austríaco Alexander Erler.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Hugo Delgado - Lusa

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Cabral, 30.º classificado do ranking mundial de pares, e Tracy, 42.º posicionado, ainda levaram este encontro dos quartos de final do torneio a ser decidido no 'tie break', mas acabaram por perder pelos parciais de 3-6, 6-4 e 10-8, em uma hora e 29 minutos.

O português, de 29 anos, venceu na terça-feira o torneio pares de Hangzhou, também na China, o seu sétimo título da carreira e primeiro ao lado de Tracy.

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