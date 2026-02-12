Tenista Francisco Cabral eliminado nos quartos de pares do torneio de Roterdão

Jakob Schnaitter e Mark Wallner impuseram-se ao duo luso-austríaco por 7-5 e 6-4, em uma hora e 24 minutos.



Este foi o primeiro torneio do melhor português de sempre nos rankings – ocupa novamente o 19.º lugar na hierarquia de pares – ao lado de Lucas Miedler, que é 20.º, desde que perderam na segunda ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.



Na próxima semana, o portuense de 29 anos e o austríaco vão disputar o torneio de Doha.