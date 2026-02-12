Mais Modalidades
Ténis
Tenista Francisco Cabral eliminado nos quartos de pares do torneio de Roterdão
O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, caiu hoje nos quartos de final de pares do torneio de Roterdão, ao perder em dois sets com uma dupla alemã.
Jakob Schnaitter e Mark Wallner impuseram-se ao duo luso-austríaco por 7-5 e 6-4, em uma hora e 24 minutos.
Este foi o primeiro torneio do melhor português de sempre nos rankings – ocupa novamente o 19.º lugar na hierarquia de pares – ao lado de Lucas Miedler, que é 20.º, desde que perderam na segunda ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.
Na próxima semana, o portuense de 29 anos e o austríaco vão disputar o torneio de Doha.
Este foi o primeiro torneio do melhor português de sempre nos rankings – ocupa novamente o 19.º lugar na hierarquia de pares – ao lado de Lucas Miedler, que é 20.º, desde que perderam na segunda ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.
Na próxima semana, o portuense de 29 anos e o austríaco vão disputar o torneio de Doha.