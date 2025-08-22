Tenista Francisco Cabral na final de Winston-Salem por desistência de adversários

Cabral, 29.º do ranking de pares, e o austríaco Lucas Miedler (28.º), que têm formado dupla este ano – inclusive estarão nessa condição no Open dos Estados Unidos na próxima semana –, seguem para a decisão na Carolina do Norte, face ao abandono de Neal Skupski (10.º) e Joe Salisbury (15.º), primeiros cabeças-de-série.



A dupla luso-austríaca fica agora à espera dos adversários na final, que sairão do duelo entre os brasileiros Rafael Matos (51.º) e Marcelo Melo (62.º) e a parelha formada pelo indiano Yuki Bhambri (35.º) e o neozelandês Michael Venus (25.º).



Esta é a sétima vez que Francisco Cabral vai participar numa final de pares no circuito ATP, tendo somado dois triunfos em Gstaad (Suíça) - este ano, com Miedler, e em 2022 - e no Estoril Open, em 2022, ao lado de Nuno Borges.



Em 2023, perdeu as outras três finais, em Banja Luka (Bósnia-Herzegovina), Bastad (Suécia) e Chengdu (China), as duas últimas em dupla precisamente com o brasileiro Rafael Matos, que poderá encontrar na decisão de Winston-Salem.