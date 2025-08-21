Tenista Francisco Cabral nas meias-finais de pares em Winston-Salem

Cabral, 29.º do ranking de pares, e Miedler (28.º) impuseram-se ao polaco Jan Zielinski (46.º) e ao norte-americano Jackson Withrow (50.º) pelos parciais de 6-3 e 6-2, num encontro que durou uma hora e quatro minutos.



Esta é a primeira vez que Cabral atinge as ‘meias’ no torneio na Carolina do Norte, depois de em 2022 ter sido eliminado nos ‘quartos’, em dupla com o croata Franco Skugor, e em 2023 ter caído na primeira ronda, juntamente com o brasileiro Rafael Matos.



Nas meias-finais, a dupla luso-austríaca, terceira pré-designada em Winston-Salem, vai defrontar os britânicos Neal Skupski (10.º) e Joe Salisbury (15.º), primeiros cabeças-de-série.



Francisco Cabral e Lucas Miedler preparam-se para participar no Open dos Estados Unidos, já com acesso ao quadro principal da variante de pares do último 'major' da temporada, que começa no domingo.

