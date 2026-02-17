Em direto
Tenista Francisco Cabral nos quartos de final de pares do torneio de Doha

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, qualificou-se hoje para quartos de final de pares do torneio de Doha, ao vencer o neerlandês Sander Arends e o monegasco Romain Arneodo em dois parciais.

Lusa /
Hugo Delgado - Lusa

Na capital do Qatar, a dupla luso-austríaca, formada pelos 21.º e 22.º classificados da hierarquia mundial da especialidade e quarta pré-designada da prova, ganhou a Arends, 41.º, e Arneodo, 51.º, por 6-3 e 7-6 (7-4), num encontro dos ‘oitavos’ com uma hora e 21 minutos de duração.

Francisco Cabral e Lucas Miedler voltaram à competição cinco dias depois da derrota nos ‘quartos’ do torneio de Roterdão, nos Países Baixos, sendo que, na quarta-feira, vão enfrentar os franceses Quentin Halys, 106.º mundial de pares, e Pierre-Hugues Herbert, 80.º, pelo acesso às ‘meias’ da prova de Doha.
