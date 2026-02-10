Tenista Francisco Cabral nos quartos de final de pares do torneio de Roterdão

A dupla luso-austríaca perdeu o primeiro set diante dos dois cotados jogadores de singulares, mas fez valer o seu entrosamento para se impor por 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) e 16-14, em uma hora e 49 minutos.



Cabral e Miedler tiveram mesmo de salvar dois ‘match-points’ no ‘super tie-break’ para derrotarem os dois antigos top 10 de singulares.



Este foi o primeiro encontro do melhor português de sempre nos rankings – ocupa novamente o 19.º lugar na hierarquia de pares – ao lado do parceiro austríaco, que é 20.º, desde que perderam na segunda ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.



Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão defrontar os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, que derrotaram os compatriotas e segundos cabeças de série Kevin Krawietz e Tim Puetz, por 7-6 (7-5), 3-6 e 13-11.