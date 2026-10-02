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Tenista Francisco Cabral nos quartos de final do torneio de pares de Pequim
O tenista português Francisco Cabral qualificou-se hoje para os quartos de final do torneio de pares de Pequim, ao lado do norte-americano ‘JJ’ Tracy, ao vencer a dupla composta pelo peruano Ignacio Buse e pelo italiano Flavio Cobolli.
Cabral, 30.º classificado do ranking mundial de pares, e Tracy, 42.º posicionado, que conquistaram na terça-feira o torneio pares de Hangzhou, também na China, impuseram-se no encontro dos oitavos de final pelos parciais de 3-6, 6-4 e 10-5, após uma hora e 17 minutos de confronto no court em piso duro.
O português, de 29 anos, que venceu em Hangzhou o sétimo título da carreira, o primeiro ao lado de Tracy, alcançou mais um marco relevante na carreira, ao impor-se a dois dos melhores tenistas mundiais, pois Cobolli ocupa o sétimo lugar do ranking individual e Buse o 35.º, apesar de estarem muito abaixo na hierarquia de pares (355.º e 417.º, respetivamente).
Cabral e Tracy vão disputar no sábado o acesso às meias-finais do torneio de Pequim frente à dupla constituída pelo norte-americano Robert Cash e pelo austríaco Alexander Erler, que se impôs na estreia em dois sets aos brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, terceiros cabeças de série.
O português, de 29 anos, que venceu em Hangzhou o sétimo título da carreira, o primeiro ao lado de Tracy, alcançou mais um marco relevante na carreira, ao impor-se a dois dos melhores tenistas mundiais, pois Cobolli ocupa o sétimo lugar do ranking individual e Buse o 35.º, apesar de estarem muito abaixo na hierarquia de pares (355.º e 417.º, respetivamente).
Cabral e Tracy vão disputar no sábado o acesso às meias-finais do torneio de Pequim frente à dupla constituída pelo norte-americano Robert Cash e pelo austríaco Alexander Erler, que se impôs na estreia em dois sets aos brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, terceiros cabeças de série.