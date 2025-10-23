Mais Modalidades
Ténis
Tenista Francisco Cabral segue para a segunda ronda de pares do torneio de Viena
O par constituído pelo tenista português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler qualificou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Viena, ao vencer no super ‘tie-brak’ o alemão Constantin Frantzen e o neerlandês Robin Haase.
Cabral, 27.º classificado do ranking mundial de pares, e Miedler, 29.º, impuseram-se em três sets à dupla proveniente do qualifying do torneio austríaco do circuito ATP, por 7-5, 3-6 e 10-8, após uma hora e 28 minutos de confronto no ‘court’ em piso duro.
A dupla luso-austríaca, que este ano já conquistou títulos em Gstaad (Suíça) e Hangzhou (China), vai defrontar na segunda ronda, equivalente aos quartos de final, o par composto pelos britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, quarto cabeça de série.
