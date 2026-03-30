Tenista Henrique Rocha qualifica-se para o quadro principal em Marraquexe

Rocha, que ocupa o 133.º lugar do ranking mundial, superiorizou-se a Budkov Kjaer, 141.º, por 6-1 e 6-2, em uma hora e quatro minutos, ficando agora à espera de conhecer o adversário na primeira ronda do torneio ATP, que será outro tenista vindo do ‘qualifying’ ou espanhol Rafael Jodar (89.º).



O portuense, de 21 anos e que já venceu este ano o challenger de Brasília, vai fazer a sua estreia em 2026 num quadro principal de um torneio ATP.



Na carreira, Henrique Rocha tem apenas três presenças em quadros principais do circuito ATP, duas das quais no Estoril Open, sendo que a sua melhor prestação aconteceu em Bastad em 2024, quando chegou à segunda ronda, na qual perdeu com o compatriota Nuno Borges, que viria a ganhar o torneio.

