Tenista italiano Jannik Sinner iguala recorde de vitórias seguidas em Masters 1.000

Líder do ranking mundial, Sinner continua a mostrar-se praticamente imbatível em 2026 e hoje derrotou Pellegrino (155.º), vindo da qualificação, por 6-2 e 6-3, em uma hora e 30 minutos, ficando à espera de rival, que vai sair do confronto entre o russo Andrey Rublev (14.º) e o georgiano Nikoloz Basilashvili (117.º).



Com a 31.ª vitória consecutiva em Masters 1.000, o italiano de 24 anos igualou o recorde do sérvio Novak Djokovic, que tinha as duas melhores séries de triunfos, com 31, em 2011, e 30, em 2014 e 2015.



Em 2026, Sinner já tinha feito história, ao ser o primeiro a conseguir vencer os quatro primeiros Masters 1.000 da temporada, podendo, em Roma, ainda igualar outro recorde de Djokovic e tornar-se o segundo tenista a conseguir ganhar os nove torneios da categoria, embora o sérvio já o tenha feito duas vezes.



A duas semanas do arranque de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, o líder da hierarquia mundial, que ainda só tem duas derrotas esta época, surge como o grande candidato ao triunfo no único ‘major’ que lhe falta na carreira, ainda mais com a ausência, devido a lesão, do espanhol Carlos Alcaraz, o seu maior rival.



Também a fazer história está o espanhol Rafael Jódar (34.º), que se tornou o mais novo tenista a chegar aos quartos de final em Roma em 21 anos, depois de derrotar o norte-americano Learner Tien (21.º), por 6-1 e 6-4, em uma hora e 16 minutos, garantindo virtualmente a subida ao 29.º lugar da classificação ATP.



‘Carrasco’ do português Nuno Borges na segunda ronda, Jódar, de 19 anos, está a ser uma das grandes revelações de 2026, ano que começou no 165.º posto do ranking, sendo que, há 12 meses, estava fora do top 600.



