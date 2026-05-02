Tenista Jaime Faria apura-se para a final do torneio de Mauthausen
O tenista português Jaime Faria apurou-se hoje para a final do torneio austríaco de Mauthausen, ao vencer nas meias-finais em dois sets o norte-americano Darwin Blanch, nas meias-finais da prova austríaca do circuito Challenger, em terra batida.
Jaime Faria, 136.º classificado do ranking mundial e sétimo cabeça de série neste torneio do circuito Challenger de terra batida, venceu com relativa facilidade um tenista posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP (Darwin Blanch ocupa a 244.ª posição), pelos parciais de 6-3 e 6-2, após 57 minutos de confronto.
O jogador português vai disputar no domingo a final frente ao vencedor do encontro de hoje entre o austríaco Lukas Neumayer, número 195 do mundo, e o russo Roman Safiullin, que ocupa o 176.º posto do ranking masculino.
Jaime Faria, de 22 anos, tentará conquistar na Áustria o primeiro título individual em 2026, depois de ter alcançado dois no circuito Challenger em 2024, em Oeiras e em Curitiba, no Brasil.
O jogador português vai disputar no domingo a final frente ao vencedor do encontro de hoje entre o austríaco Lukas Neumayer, número 195 do mundo, e o russo Roman Safiullin, que ocupa o 176.º posto do ranking masculino.
Jaime Faria, de 22 anos, tentará conquistar na Áustria o primeiro título individual em 2026, depois de ter alcançado dois no circuito Challenger em 2024, em Oeiras e em Curitiba, no Brasil.