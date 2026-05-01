Tenista Jaime Faria apura-se para as meias-finais do torneio de Mauthausen
O tenista português Jaime Faria apurou-se hoje para as meias-finais do torneio de Mauthausen, ao vencer em dois rápidos sets o espanhol Miguel Damas, nos quartos de final da prova austríaca do circuito Challenger.
Jaime Faria, 136.º classificado do ranking mundial e sétimo cabeça de série em Mauthausen, impôs-se com facilidade a Damas, que ocupa o 271.º lugar na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-1 e 6-0, após 59 minutos de confronto no ‘court’ em terra batida.
O tenista português, de 22 anos, vai discutir no sábado o acesso à final do torneio do circuito secundário com o norte-americano Darwin Blanch, número 244 do mundo.
