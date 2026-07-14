Tenista Jaime Faria vence Stan Wawrinka e segue para segunda ronda em Gstaad

Faria, 92.º do ranking ATP, impôs-se por 6-7 (8-10), 6-4 e 6-4 ao experiente helvético, atual 117.º e antigo número três mundial, num encontro em terra batida que durou duas horas e 39 minutos.

Poucas semanas após terem sido afastados nas primeiras rondas de Wimbledon, os dois tenistas preparam-se para marcar presença no Estoril Open, cujo início está agendado para segunda-feira, sendo que ambos entram como convidados da organização (`wild cards`).

Em Gstaad, Jaime Faria terá agora pela frente o norueguês Casper Ruud, 13.º da hierarquia mundial e segundo pré-designado no torneio helvético, que também vai estar no torneio português.

Já Wawrinka, de 41 anos, está a cumprir a última temporada da sua carreira, durante a qual venceu três dos quatro `majors` -- apenas não ergueu o troféu de Wimbledon.