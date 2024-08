O tenista italiano Lorenzo Sonego, número 58 do mundo, conquistou no sábado o torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos, ao vencer na final o norte-americano Alex Michelsen, em dois sets.

Perante o 52.º do classificado do ranking ATP, Sonego impôs-se pelos parciais de 6-0 e 6-3, num encontro que durou uma hora e quatro minutos.



Este foi o quarto troféu da carreira do transalpino, que já tinha vencido os torneios de Antalya (2019), Cagliari (2021) e Metz (2022).