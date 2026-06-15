Tenista lusa Angelina Voloshchuk no quadro principal do Figueira da Foz Ladies Open

Na 10.ª edição do evento luso de piso rápido, a atual 358.ª posicionada do ranking mundial superiorizou-se à jogadora dos Estados Unidos (182.ª), por 6-1 e 6-4, ao cabo de uma hora e 18 minutos.



Esta foi a sexta vez que a jogadora portuguesa entrou num quadro principal de um torneio WTA 125, seguindo-se a checa Darja Vidmanova (108.ª) na primeira ronda.



As compatriotas Francisca Jorge (221.ª) e Matilde Jorge (283.ª), apuradas diretamente, vão defrontar a australiana Elena Micic (351.ª) e a suíça Jil Teichmann (130.ª), respetivamente.



No dia de hoje, iniciou-se a primeira ronda, com a turca Ayla Aksu, a eslovaca Viktoria Hruncakova, a russa Alina Charaeva, a norte-americana Sachia Vickery, a checa Palicova Barbora e a suíça Susan Bandecchi a seguirem em frente.