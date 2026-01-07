Mais Modalidades
Tenista luso Francisco Cabral nos `quartos` de pares em Brisbane
O português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler qualificaram-se hoje para os quartos de final da variante de pares do torneio de ténis ATP250 de Brisbane, na Austrália.
Os terceiros cabeças de série estrearam-se na prova com um triunfo face ao uruguaio Ariel Behar e o belga Joran Vliegen em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-4), num embate que durou uma hora e 17 minutos.
A dupla luso-austríaca venceu o primeiro ‘set’ ao quebrar o serviço aos adversários no sexto jogo, para uma vantagem de 4-2, no que foi o único ‘break’ do encontro, com o segundo ‘set’ a decidir-se no ‘tie break’, que chegaram a liderar por 6-1.
Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão defrontar o francês Manuel Guinard e o britânico Luke Johnson, quintos cabeças de série da prova australiana.
