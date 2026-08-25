Tenista luso Henrique Rocha na segunda ronda de qualificação do US Open

No court número cinco, Hugo Rocha, 15.º cabeça de série do `qualifying`, venceu Mmoh em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 41 minutos.

Na segunda ronda de qualificação, o jogador luso vai defrontar o sul-africano Lloyd Harris, 139.º ATP, na quarta-feira, dia em que também entra em ação Frederico Silva, 236.º, face ao austríaco Jurij Rodionov, 143.º.

Para aceder ao quadro principal, os dois tenistas lusos têm de ultrapassar mais duas rondas de qualificação.