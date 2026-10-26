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Tenista luso Nuno Borges `vinga` Faria e está nos `oitavos` de Basileia
O tenista português Nuno Borges, 53.º do ranking mundial, qualificou-se hoje para os oitavos de final do torneio de Basileia, na Suíça, ao vencer o anfitrião Mike Brunold, que tinha afastado Jaime Faria na qualificação.
Na primeira ronda do quadro principal, o melhor luso na hierarquia superou o 191.º jogador mundial em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-1, num embate que durou uma hora e um minuto.
Brunold superou Jaime Faria na primeira ronda de qualificação, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), e depois caiu perante o compatriota Remy Bertola na segunda, mas acabou por chegar ao quadro principal como ‘lucky loser’.
Nos oitavos de final, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do embate entre o norueguês Casper Ruud, 25.º jogador mundial e nono cabeça de série, e o helvético Dominic Stricker, 253.º ATP.
Brunold superou Jaime Faria na primeira ronda de qualificação, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), e depois caiu perante o compatriota Remy Bertola na segunda, mas acabou por chegar ao quadro principal como ‘lucky loser’.
Nos oitavos de final, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do embate entre o norueguês Casper Ruud, 25.º jogador mundial e nono cabeça de série, e o helvético Dominic Stricker, 253.º ATP.