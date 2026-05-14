Tenista Matilde Jorge vai estrear-se em Grand Slams no `qualifying` de Roland Garros

Tal como a irmã Francisca Jorge, a vimaranense, de 22 anos, vai disputar o `qualifying` do `major` de terra batida parisiense, sendo a oitava portuguesa a jogar na competição feminina.

"Fiquei logo bastante feliz. A `Kika`, por acaso, ainda estava a treinar, mas depois, quando chegou ao balneário, abracei-a logo e ela percebeu. Mandei logo mensagem à minha família", contou a estreante, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ténis.

A número dois nacional e 249.º tenista do ranking WTA disse estar "bastante motivada" para jogar o seu primeiro Grand Slam.

"Nunca tinha estado aqui em Roland Garros, porque tinha na minha cabeça que a primeira vez que eu queria ir a um Grand Slam era para jogar, não queria ir para ver outras pessoas", notou.

Além de Matilde e Francisca Jorge (204.ª), também Jaime Faria, Henrique Rocha e Frederico Silva estarão na fase de qualificação masculina do segundo `major` da temporada.

Nuno Borges teve entrada direta no quadro principal de singulares e Francisco Cabral no de pares.

O `qualifying` de Roland Garros arranca na próxima segunda-feira, com os quadros principais a começarem em 24 de maio.