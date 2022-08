Tenista norte-americana Serena Williams admite abandonar carreira em breve

Numa publicação nas redes sociais e em entrevista à revista Vogue, a atleta prestes a comemorar 41 anos declarou querer “saborear as próximas semanas”, sugerindo que o pendurar das raquetas vai acontecer no próximo Open dos Estados Unidos, agendado para entre 29 de agosto e 11 de setembro.



"Há momentos na vida em que é preciso decidir ir por um novo caminho. É um momento sempre difícil quando se adora o que se faz. E, meu Deus, como amo o ténis. Mas, agora, a contagem decrescente começou”, disse, adiantando desejar ser mãe outra vez, além de ter outro objetivo no plano espiritual.



A mais nova tenista do ‘clã’ Williams está a competir esta semana no torneio de Toronto, uma das provas que antecede o Open dos Estados Unidos, onde alcançou a sua primeira vitória em mais de um ano.



Após longa ausência do circuito, Serena regressou em junho para disputar o torneio de Wimbledon, mas ‘caiu’ na primeira ronda diante da francesa Harmony Tan.



A antiga número um mundial, sete vezes campeã no ‘major’ norte-americano, encontra-se atualmente remetida à 407.ª posição do ‘ranking’ da WTA e o seu último título ‘Grand Slam’ já data de 2017, na Austrália.