Tenista norte-americano Frances Tiafoe vence torneio de Estugarda

Tiafoe, 12.º do ranking mundial, derrotou o Struff, 24.º, por 4-6, 7-6 (7-1) e 7-6 (10-8), em duas horas e 10 minutos, um triunfo que lhe vai permitir entrar pela primeira vez no top 10.



Este foi o segundo título do ano para Tiafoe, depois de Houston, sendo que, anteriormente, apenas tinha vencido em Delray Beach, dois torneios nos Estados Unidos.



Pela terceira vez em finais do circuito ATP, Struff continua sem conseguir vencer qualquer título no principal circuito.