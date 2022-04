Tenista norte-americano Reilly Opelka conquista torneio de Houston

Opelka, que é 18.º no ranking ATP, venceu Isner, 27.º da hierarquia, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (9-7), num encontro que teve a duração um hora e 49 minutos.



Já no torneio ATP 250 de Marraquexe, em Marrocos, o belga David Goffin conquistou a prova, vencendo na final o eslovaco Alex Molcan.



Goffin, n.º 74 do mundo, bateu o tenista eslovaco, 65.º do ranking, em três ‘sets’, pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-3, numa partida que teve a duração de duas horas.