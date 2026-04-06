Tenista norte-americano Tommy Paul vence torneio de Houston
O tenista norte-americano Tommy Paul, quarto cabeça de série, conquistou hoje o torneio de Houston, nos Estados Unidos, ao vencer na final o argentino Román Andrés Burruchaga, em três parciais.
Num encontro com duas horas e 40 minutos de duração, Paul, 21.º classificado da hierarquia mundial, derrotou em terra batida Burruchaga, 77.º, por 6-1, 3-6 e 7-5, sendo que recuperou já no ‘set’ decisivo de três pontos que poderiam ter dado a vitória ao adversário, estreante em finais.
Ao conquistar o torneio da categoria ATP 250, que é arrebatado por norte-americanos desde 2022 e foi vencido por Jenson Brooksby no ano passado, Tommy Paul alcançou o quinto título da carreira em singulares.
O tenista, de 28 anos, já tinha vencido três torneios daquela categoria, nos pisos duros de Estocolmo (2021 e 2024), na Suécia, e de Dallas (2024), nos Estados Unidos, somando também um êxito no torneio ATP 500 de Queen’s (2024), disputado em relva, em Inglaterra.
Além de subir ao 18.º lugar do ranking mundial na próxima atualização, que será publicada na segunda-feira, Tommy Paul tornou-se o segundo norte-americano a conseguir troféus em todas as superfícies, após Frances Tiafoe, adversário por si derrotado precisamente nas ‘meias’ em Houston.
