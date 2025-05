Tenista Novak Djokovic chega aos 100 troféus com vitória no torneio de Genebra

A um dia do arranque do quadro principal de Roland Garros, o recordista de títulos do Grand Slam voltou finalmente a festejar, algo que não acontecia desde que conquistou o ouro olímpico de singulares em Paris2024.



No entanto, para somar o 100.º título da carreira, o sérvio, de 38 anos, foi obrigado a uma reviravolta frente ao 31.º jogador mundial, acabando por impor-se por 5-7, 7-6 (7-2) e 7-6 (7-2), em três horas e seis minutos.



‘Djoko’ é o terceiro tenista da história a atingir a centena de títulos, algo que apenas Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103) alcançaram.



Após duas temporadas dececionantes em termos de resultados – no ano passado, o ouro olímpico foi o único cetro que acrescentou ao seu palmarés -, e de duas eliminações na estreia nos Masters 1.000 de Monte Carlo e Madrid, o antigo número um mundial deixa melhores indicações na véspera de Roland Garros.



Na ‘catedral da terra batida’, Djokovic, atualmente sexto jogador mundial, vai procurar ampliar o seu recorde de títulos do Grand Slam – tem atualmente 24, incluindo três na capital francesa, o último dos quais em 2023.