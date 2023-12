Tenista Novak Djokovic e ginasta Simone Biles desportistas 2023 para o L`Équipe

"Quero ser cada vez melhor", disse ao diário gaulês Djokovic, de 36 anos, após uma época com sete títulos, três deles Grand Slam (Austrália, França e Estados Unidos), além do Masters. Destacou-se como o tenista com mais títulos Grand Slam, designadamente 24.

Na votação, o sérvio, que já tinha vencido em 2021, superou o jovem prodígio nadador francês Léon Marchand, apontado como o sucessor do mítico Michael Phelps, e o piloto neerlandês Max Verstappen, campeão do Mundo de Fórmula 1.

Djokovic sucede ao futebolista argentino Lionel Messi no reconhecimento que o L´Équipe começou a fazer em 1975.

"Fico feliz por ter servido de exemplo, por ter dado a prova de que nosso desporto pode ser elevado. Eu sinto que mudei as coisas", disse Biles, de 26 anos, e que já tinha vencido em 2016, 2018 e 2019.

Biles amealhou mais quatro títulos nos mundiais de ginástica artística (individual e por equipas, solo e trave) e juntou-lhe ainda a medalha de prata no salto, elevando para 23 os seus títulos mundiais.

A ginasta, que sucedeu à tenista Iga Swiatek, superou na votação duas compatriotas, nomeadamente a esquiadora Mikaela Shiffrin e a nadadora Katie Ledecky.