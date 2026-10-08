Tenista Nuno Borges apura-se para a segunda ronda do Masters 1.000 de Xangai

Nuno Borges, 51.º do ranking mundial, bateu Acosta, que ocupa o 69.º lugar na hierarquia da ATP, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-2, após uma hora e 43 minutos, no primeiro confronto entre dois tenistas no circuito principal masculino.



O número um português, que tem como melhor desempenho em torneios Masters 1.000 a presença nos oitavos de final, fase à qual chegou no ano passado em Xangai, vai defrontar na segunda ronda o checo Jiri Lehecka, 16.º do mundo e 22.º cabeça de série, que ficou isento de disputar a ronda inaugural.



Após um primeiro parcial em que nenhum dos tenistas consentiu a quebra dos respetivos jogos de serviço, o desfecho do ‘tie-break’ parece ter afetado negativamente o argentino, que foi surpreendido logo no primeiro ‘saque’ por Borges e permitiu que o português fechasse o encontro no último.



Nuno Borges, de 29 anos, é o único representante português no Masters 1.000 de Xangai, uma vez que o compatriota Jaime Faria, número 60 do mundo, foi eliminado na quarta-feira, ao perder na primeira ronda com o francês Arthur Gea, por 7-6 (7-3), 1-6 e 2-6.



O tenista natural da Maia está também a disputar o quadro de pares do torneio chinês, ao lado do francês Sadio Doumbia, tendo a estreia agendada para sábado, frente à dupla constituída pelos franceses Theo Arribage e Albano Olivetti.



