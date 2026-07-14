Tenista Nuno Borges apura-se para os oitavos de final do torneio de Bastad

Nuno Borges, 52.º classificado do ranking mundial, confirmou o favoritismo perante um adversário posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 211.º lugar, impondo-se com os parciais de 6-4 e 6-2, após uma hora e 24 minutos de confronto no ‘court’ em terra batida.



O número um português, que em 2024 conquistou em Bastad o único título no circuito principal (venceu na final o espanhol Rafael Nadal), superiorizou-se com relativa facilidade a Kouamé, que não conseguiu quebrar uma única vez o serviço do tenista luso.



Nuno Borges, de 29 anos, que na próxima semana vai disputar o Estoril Open, defronta o búlgaro Grigor Dimitrov, número 146 do mundo, que também está presente em Bastad graças a um convite da organização, na quarta-feira, nos oitavos de final do torneio sueco.





