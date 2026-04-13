Tenista Nuno Borges avança para a segunda ronda do torneio de Barcelona
O tenista português Nuno Borges apurou-se hoje para a segunda ronda do torneio ATP 500 de Barcelona, ao vencer o francês Adrian Mannarino, em dois parciais.
No evento de terra batida espanhol, o jogador luso, atual 52.º posicionado do ranking ATP, impôs-se por 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e 23 minutos de encontro, diante de um oponente (46.º) que é mais cotado na hierarquia.
Na segunda ronda, Borges, atual número um nacional e que na passada semana ‘caiu’ na primeira ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo, vai enfrentar o argentino Tomas Martin Etcheverry (29.º).
Na segunda ronda, Borges, atual número um nacional e que na passada semana ‘caiu’ na primeira ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo, vai enfrentar o argentino Tomas Martin Etcheverry (29.º).