Tenista Nuno Borges dá a volta a Ruud e vai jogar quartos em Basileia

Frente ao antigo número dois mundial, o maiato protagonizou a reviravolta no marcador, para impor-se por 1-6, 6-3 e 6-4, em uma hora e 49 minutos, e igualar a sua melhor prestação num torneio ATP500, depois de ter disputado os `quartos` em Barcelona este ano.

Após afastar o nono cabeça de série do torneio `indoor` de piso rápido suíço, o número um nacional está pela quinta vez esta época nos quartos de final.

"[A superfície] não é a minha favorita. Cresci a jogar em terra batida `indoor`, não temos muitos courts destes em Portugal. Tenho melhorado progressivamente durante os anos e estou-me a sentir cada vez mais confortável", assumiu.

Atual 53.º classificado do ranking ATP, Borges entrou mal no encontro, sofrendo dois breaks consecutivos para ver-se rapidamente a perder por 5-1 e `entregar` o primeiro set em menos de meia hora.

"Estava à espera de bolas novas. Estava lentamente a perder esse set, as bolas estavam a ficar `maiores` e ele é claramente melhor do que eu nessas condições", explicou no final.

Mas, o maiato de 29 anos nunca desiste e, no segundo parcial, elevou o seu nível de jogo para quebrar o serviço a Ruud no quarto jogo.

"No início do segundo set, ele levou-me ao limite. Enfrentei `break points`, pelo que [o parcial] podia ter facilmente caído para o lado dele, mas penso que foi aí que o rumo do encontro mudou", analisou.

O número um nacional chegou mesmo a dispor de um `set point` no oitavo jogo, mas o 25.º jogador mundial acabou por anulá-lo, antes de Borges fechar o set com 6-3 a seu favor.

Embora o equilíbrio se tivesse instalado no terceiro set, o português mostrou-se uns furos acima: depois de não ter aproveitado um `break` no terceiro jogo, acabou por adiantar-se no sétimo.

Com uma dupla falta, Rudd entregou o `break` que bastaria ao português para avançar para os quartos de final em Basileia.

Até hoje, o antigo número dois mundial e vice-campeão em Roland Garros (2022 e 2023) e Open dos Estados Unidos (2022) liderava o frente a frente, tendo vencido dois dos três encontros anteriores entre ambos, com Borges a eliminá-lo no ano passado em Roland Garros.

Nos quartos de final, Borges vai enfrentar o alemão Jan-Lennard Struff, 47.º ATP, ou o vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic, atual 12.º da hierarquia e recordista de vitórias em Grand Slams (24), e o francês Ugo Humbert, 38.º.