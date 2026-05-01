Tenista Nuno Borges eliminado nos quartos de final do torneio de Cagliari

Nuno Borges, 49.º classificado do ranking mundial e terceiro cabeça de série em Cagliari, cedeu perante Arnaldi, número 103 do mundo, pelos parciais de 6-3, 6-7 (2-7) e 7-6 (7-3), após uma maratona de três horas e dois minutos de confronto no ‘court’ em terra batida.



O tenista português, de 29 anos, tinha vencido nos oitavos de final o chileno Cristian Garin, 85.º colocado do ranking mundial, também em três sets, depois de ter ficado isento de disputar a primeira eliminatória deste torneio do circuito secundário.