Tenista Nuno Borges eliminado pelo russo Rublev nos `quartos` de Hong Kong

Frente ao terceiro cabeça de série do certame asiático e 16.º da hierarquia mundial, Borges, 47.º do Mundo e oitavo favorito deste torneio, só durou 01:13 horas em 'court'.



A pancada de serviço do atleta russo terá em muito contribuído para o desfecho do encontro, já que Rublev conseguiu sete 'ases' (saques sem que o adversário toque sequer a bola) face a escassos dois do tenista luso.



Ademais, o tenista moscovita alcançou uma percentagem de pontos de 89% com o seu primeiro serviço, ao passo que o maiato se ficou pelos 70% e cedeu 25% dos pontos de quebra de serviço ('break-points') ao adversário.



Esta competição da região chinesa é uma das que serve preparação para o Open da Austrália (AO, na sigla inglesa) - um dos quatro torneios do denominado 'Grand Slam', que arranca a 12 de janeiro.



Nuno Borges chegou em 2025 à quarta ronda no AO e no Open dos Estados Unidos, em agosto, sendo ainda o primeiro português a atingir os oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China, em outubro.

