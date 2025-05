Tenista Nuno Borges na segunda ronda do torneio de Genebra

Depois de perder o primeiro set, o número um nacional ganhou os dois parciais seguintes frente ao 32.º jogador mundial e campeão do último Estoril Open, triunfando por 4-6, 6-3 e 6-3, em uma hora e 42 minutos.



A uma semana do arranque de Roland Garros, o segundo ‘major’ da temporada e o único disputado em terra batida, o maiato, de 28 anos, desempatou nos duelos com Michelsen, liderando agora por 2-1 nos confrontos diretos.



Na segunda ronda, Nuno Borges, 40.º do ranking ATP, vai defrontar o vencedor do encontro entre dois ‘qualifiers’: o austríaco Sebastian Ofner (143.º) e o russo Ivan Gakhov (317.º).