Tenista Nuno Borges supera "grande batalha" e enfrenta campeão em Monte Carlo

O número um nacional e 43 do mundo precisou de três sets, com os parciais de 7-5, 6-7 (4-7) e 6-4, para se impor ao 51.º ATP e garantir, na sua estreia na terra batida monegasca, a passagem ao top-16 de uma prova de categoria Masters 1.000 pela terceira vez na carreira.



“Foi uma grande batalha, com muitos altos e baixos. A chave foi manter o foco durante todo o encontro. Ele obrigou-me a jogar muitos pontos seguidos e foi determinante manter o plano de jogo”, explicou o maiato, em declarações a Lusa.



Depois de alcançar o terceiro triunfo no confronto direto com Martínez, o jogador português, de 28 anos, vai defrontar Stefanos Tsitsipas, número oito mundial e vencedor de três das quatro últimas edições do torneio, que derrotou o australiano Jordan Thompson também em três parciais, por 4-6, 6-4 e 6-2.



“Ele é o campeão em título, certamente que vou jogar no ‘court’ central. Vou tentar desfrutar ao máximo do momento. Pode ser que consiga fazer um grande encontro. Vou preparado para tudo”, sublinhou Borges, perspetivando o jogo de quinta-feira.



Além de ter conquistado pela terceira vez uma vaga nos oitavos de final de um Masters 1.000, após Roma e Montreal, ambos em 2024, Nuno Borges tornou-se o segundo português a chegar a esta fase da prova, depois de Frederico Gil.