Tenista português Francisco Cabral campeão de pares do challenger de Bordéus

A dupla luso-austríaca derrotou o indiano Yuki Bhambri (35.º do ranking da pares) e o norte-americano Robert Galloway (31.º), segundos pré-designados na terra batida do challenger gaulês, com os parciais de 7-6 (7-1) e 7-6 (7-2), em uma hora e 46 minutos.



Cabral, número um nacional e 51.º da hierarquia mundial da variante, e Miedler (56.º) conquistaram o segundo título em conjunto, depois de também terem erguido o troféu no challenger de Madrid.



O percurso do duo está a ser muito bem-sucedido, uma vez que esta é a quarta final que os dois disputam desde que iniciaram a sua parceria no final de março: além dos dois títulos alcançados, sagraram-se vice-campeões do Estoril Open e do Oeiras Open 4, depois de se terem estreado com uma derrota na primeira ronda do AT250 de Marraquexe.



Graças ao triunfo de hoje no challenger francês, no qual era quarto cabeça de série, Cabral, de 28 anos, aumenta para 15 o número de troféus em torneios do circuito secundário.



O portuense, que também conta com dois títulos ATP no currículo – no Estoril Open, ao lado de Nuno Borges, e em Gstaad, com Tomislav Brkic, ambos em 2022 – é já o terceiro melhor português de sempre quanto a títulos de pares em challengers, superado apenas por João Cunha e Silva (24) e Nuno Marques (19).