Tenista português Henrique Rocha conquista challenger de Brasília
O tenista português Henrique Rocha, quinto cabeça de série, conquistou hoje o challenger de Brasília, depois de vencer o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, primeiro pré-designado, em dois sets.
Num encontro que esteve interrompido devido à chuva, Henrique Rocha, 169.º do ranking mundial, superiorizou-se a Adolfo Daniel Vallejo, 104.º, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 36 minutos.
O portuense, de 21 anos, conquistou o seu terceiro título no circuito challenger, depois das vitórias em Múrcia (Espanha) em 2024 e em Matsuyama (Japão) em 2025, naquela que foi a sua quinta final.
Henrique Rocha sai de Brasília com dois títulos, depois de no sábado, ao lado do compatriota Jaime Faria, ter vencido a final de pares, frente ao argentino Mariano Kestelboim e ao brasileiro Marcelo Zormann.