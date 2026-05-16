Tenista português Tiago Pereira perde final de pares do Oeiras Open 4

Ao lado do espanhol David Vega Hernández, o jovem português de 21 anos procurava o seu quarto título de pares no circuito secundário do ténis masculino, mas acabou derrotado pelo indiano Siddhant Banthia e pelo búlgaro Alexander Donski, pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e três minutos.



A final de hoje foi a quarta da temporada e a sétima da carreira para Tiago Pereira no circuito challenger em pares, com o algarvio a ter no currículo títulos em Alicante e Chersonissos, já este ano, e na Maia, em 2025, curiosamente ao lado de Donski.



Antes, o ‘qualifier’ sérvio Laslo Djere conquistou o título de singulares, ao bater na final o norte-americano Emilio Nava, segundo cabeça de série e ‘carrasco’ de Jaime Faria nas ‘meias’, pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.



Depois de beneficiar da desistência do boliviano Hugo Dellien, devido a lesão, nas meias-finais, o atual 279.º classificado do ranking ATP conquistou o seu primeiro título desde março de 2025.



Antigo top 30 mundial, Laslo Djere não erguia um troféu desde que se sagrou campeão no torneio de Santiago do Chile, do circuito ATP, somando ainda o seu terceiro challenger, o primeiro desde 2018.



“Significa muito, é uma sensação muito boa, obviamente. Não estava à espera. Acreditava que podia fazê-lo [ser campeão], pois sabia que podia bater qualquer jogador aqui, mas também podia perder com quase qualquer um. O nível no circuito challenger é alto. […] Foi uma grande semana para mim, é uma grande vitória, estou muito feliz com o resultado”, declarou em conferência de imprensa.



O triunfo no challenger português faz Djere acreditar que “provavelmente ainda tem o nível para estar” onde quer estar no ténis, dando-lhe confiança e motivação para o futuro.



